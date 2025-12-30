معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای خبر داد که پرونده‌ها پیش از ورود به دادگاه‌ها به صلح‌یاران و میانجی‌گران ارجاع می‌شود.

چگونه پرونده‌ها با ارجاع به صلح‌یاران، سریع‌تر به نتیجه می‌رسند؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای خبر داد که به موجب آن پرونده‌ها پیش از ارجاع به مراجع قضایی، توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صلح‌یاران مساجد، داوران حرفه‌ای و میانجی‌گران هدایت می‌شوند تا رضایت نهایی طرفین حاصل شود و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی، در نشست مسئول دفتر نمایندگی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان کرمان، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند پرونده‌ها را پیش از ارجاع به مراجع قضایی، به صلح‌یاران، داوران حرفه‌ای و میانجی‌گران ارجاع نمایند تا طرفین پرونده بتوانند از مسیر صلح و سازش حقوق خود را دریافت کنند. این اقدام ضمن کاهش بار کاری محاکم دادگستری، امکان حل سریع‌تر اختلافات و جلوگیری از تشدید تنش میان طرفین را فراهم می‌کند و به مردم یک راهکار کم‌هزینه و موثر ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: دعوت به صلح و سازش باعث جلوگیری از ارجاع پرونده‌های غیرضروری به دادگستری و ایجاد راهی کم‌هزینه برای مردم می‌شود، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد پرونده‌ها از این طریق حل و فصل شوند.

معاون حل اختلاف دادگستری کرمان همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح درباره مزایای صلح و سازش تأکید کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ نفر از مجازات قصاص نجات یافته‌اند و اطلاع‌رسانی درست درباره این موارد می‌تواند فرهنگ گذشت و صلح را در جامعه ترویج دهد، بدون اینکه ذهنیت تشویق به جرم شکل بگیرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت فرهنگ گذشت و تأثیرات مثبت آن در جامعه بیان داشت: پویش‌های متعددی از ابتدای سال جاری در کرمان شکل گرفته که منجر به رضایت تعداد زیادی از پرونده‌ها شده است. همچنین پویش «به احترام حاج قاسم می‌بخشم» نمونه‌ای از تشویق مردم به گذشت و ترویج فرهنگ صلح و سازش است.