پیگیر راهاندازی خانه تخصصی تنیس روی میز هستیم
رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز گفت: در تلاش هستیم خانه تخصصی تنیس روی میز استان البرز را راهاندازی کنیم؛ مکانی که بهصورت کامل و اختصاصی برای این رشته تجهیز شود و قهرمانان بتوانند از آن استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حسنوند با حضور در برنامه ورزش البرز از سیمای البرز اظهار کرد: قهرمانان ما، بهویژه ورزشکارانی که در سطح ملی و بینالمللی فعالیت دارند، از نظر هزینههای شخصی و حرفهای عمدتاً مستقل هستند و نیاز مالی به هیئت ندارند، اما آنچه برای آنها اهمیت دارد، فضای تمرینی استاندارد و اختصاصی است.
وی با حضور در برنامه ورزش البرز افزود: در گذشته بسیاری از بازیکنان استان البرز مجبور بودند برای تمرین، مسیر طولانی و پرترافیک تا مجموعه ورزشی انقلاب را طی کنند، چرا که در استان سالن و میز اختصاصی در اختیار نداشتند. هدف ما این است که قهرمانان استان، زمان خود را به جای ماندن در ترافیک، صرف تمرین و پیشرفت فنی کنند.
رئیس هیئت تنیس روی میز البرز با اشاره به برنامههای زیرساختی هیئت تصریح کرد: در تلاش هستیم خانه تخصصی تنیس روی میز استان البرز را راهاندازی کنیم؛ مکانی که بهصورت کامل و اختصاصی برای این رشته تجهیز شود و قهرمانان بتوانند از آن استفاده کنند.
حسنوند درباره زمان بهرهبرداری از این مجموعه به مجری ورزش البرز گفت: با تکمیل سالن مطهری و در چارچوب تعاملات صورتگرفته با شهرداری کرج، امیدواریم این سالن به هیئت واگذار شود و بتوانیم هرچه سریعتر فعالیت رسمی این خانه تخصصی را آغاز کنیم و امیدواریم با تعامل مناسب میان هیئت، شهرداری و سایر نهادها، شاهد رشد و توسعه تنیس روی میز استان البرز و تربیت قهرمانان طراز اول در این رشته باشیم.
کمبود سالن تخصصی، چالش اصلی پارا تنیس البرز
مهرداد دهستانی در گفتوگو با مجری برنامه «ورزش البرز» با اشاره به جایگاه استان البرز در رشته پارا تنیس روی میز اظهار کرد: البرز همواره یکی از استانهای برتر کشور در این رشته بوده و ورزشکاران توانمند و مستعدی در سطح ملی معرفی کرده است.
مربی و عضو تیم ملی تنیس روی میز در برنامه ورزش البرز افزود: بزرگترین چالش موجود در توسعه تنیس روی میز و پارا تنیس استان، نبود سالن تخصصی تنیس روی میز است که میتواند تأثیر مستقیمی بر روند آمادهسازی ورزشکاران داشته باشد.
دهستانی با تأکید بر اهمیت توجه به پایهها گفت: طرح استعدادیابی باید از مدارس و سنین پایه آغاز شود تا استعدادهای این رشته بهدرستی شناسایی و پرورش داده شوند.
مدبی تنیس روی میز به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: رشته تنیس روی میز دارای ویژگیها و نیازهای فنی خاص خود است و برای پیشرفت در آن، زیرساخت مناسب و برنامهریزی اصولی ضروری است.