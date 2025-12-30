رئیس هیئت تنیس روی میز استان البرز گفت: در تلاش هستیم خانه تخصصی تنیس روی میز استان البرز را راه‌اندازی کنیم؛ مکانی که به‌صورت کامل و اختصاصی برای این رشته تجهیز شود و قهرمانان بتوانند از آن استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسنوند با حضور در برنامه ورزش البرز از سیمای البرز اظهار کرد: قهرمانان ما، به‌ویژه ورزشکارانی که در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت دارند، از نظر هزینه‌های شخصی و حرفه‌ای عمدتاً مستقل هستند و نیاز مالی به هیئت ندارند، اما آنچه برای آنها اهمیت دارد، فضای تمرینی استاندارد و اختصاصی است.

وی با حضور در برنامه ورزش البرز افزود: در گذشته بسیاری از بازیکنان استان البرز مجبور بودند برای تمرین، مسیر طولانی و پرترافیک تا مجموعه ورزشی انقلاب را طی کنند، چرا که در استان سالن و میز اختصاصی در اختیار نداشتند. هدف ما این است که قهرمانان استان، زمان خود را به جای ماندن در ترافیک، صرف تمرین و پیشرفت فنی کنند.

