نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان خدابنده به منظور تشدید طرحهای نظارتی بر بازار برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ اعلایی فرماندار شهرستان خدابنده برنظارت مستمر مسئولان شهرستانی بر بازار و کنترل قیمتها تاکید کرد.
بررسی آخرین وضعیت تأمین مواد غذایی ، توزیع کالاهای کشاورزی و جوجهریزی در مرغداریها مهمترین دستور کار این جلسه بود.
نظارت مستمر و بررسی مشکلات موجود در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و اصناف شهرستان و همچنین تقویت تعامل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی برای جلوگیری از کمبودها و مشکلات در تأمین کالاهای اساسی در این جلسه به تصویب رسید.