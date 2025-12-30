نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان خدابنده به منظور تشدید طرحهای نظارتی بر بازار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ اعلایی فرماندار شهرستان خدابنده برنظارت مستمر مسئولان شهرستانی بر بازار و کنترل قیمتها تاکید کرد.

بررسی آخرین وضعیت تأمین مواد غذایی ، توزیع کالا‌های کشاورزی و جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها مهمترین دستور کار این جلسه بود.

نظارت مستمر و بررسی مشکلات موجود در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و اصناف شهرستان و همچنین تقویت تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای جلوگیری از کمبود‌ها و مشکلات در تأمین کالا‌های اساسی در این جلسه به تصویب رسید.