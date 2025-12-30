پخش زنده
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ذیل وحدت، امنیت به وجود میآید و بازدارندگی ایجاد میشود، گفت: بدون امنیت نمیتوان به شکوفایی اقتصادی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسین معروفی» در مراسم تودیع و معارفه جانشین سازمان بسیج دانشجویی که صبح امروز (سهشنبه) در این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: حاکمیت بر جسمها ارزشی ندارد. اگر ما بتوانیم بر قلبها هم حاکم شویم، استحکام داریم. امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر قلبها حاکم شدند و حاج قاسم هم از قلبها ورود کرد.
وی با بیان اینکه دشمن ما حد یقف ندارد، افزود: راهبردی که بعد از جنگ اخیر در دستور کار دشمن قرار دارد، ایجاد انشقاق بین مردم و حاکمیت است؛ این در حالی است که نقش ولایت در کنترل بحران هم بهخوبی نمایان شده است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: وحدت و اتحاد مقدس با گرایش و نگاه سیاسی به وجود نمیآید، بلکه از طریق عبور از خود و تمرکز بر روی دشمن و اصول شکل میگیرد؛ یعنی منافع اساسی ملت بزرگمان، کشورمان و اعتقاداتمان.
وی ادامه داد: تمرکز بر روی دشمن، اصلی است که حاج قاسم بر آن تأکید داشت. تمرکز بر روی اصول هم باعث ایجاد وحدت میشود؛ ذیل وحدت، امنیت به وجود میآید و بازدارندگی ایجاد میشود.
سردار معروفی با تأکید بر لزوم وجود امنیت برای پرداختن به فعالیت در هر حوزهای، تصریح کرد: هیچگاه نمیتوان بدون امنیت به شکوفایی اقتصادی و علمی دست یافت.
سردار معروفی یادآور شد: قبل از انقلاب با هدایت امام (ره) و اطاعت از او، همه ملت در مبارزه شرکت کردند؛ سنی و شیعه، همه اقوام و گروههای سیاسی تحت امر امام در مقابل رژیم طاغوت ایستادند و آن رژیم ظالم را سرنگون کردند.
وی افزود: ۹۸ درصد از مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند و آن را تثبیت کردند. در حوادث و غائلههای بعد از انقلاب مثل کردستان نیز همه ملت ایران پارهتن خود را حفظ کردند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: در جنگ هشت ساله، همه ملت ایران سهیم بودند؛ شهید، مجروح و اسیر دادند؛ اما با اطاعت از فرامین امام (ره) هشت سال ایستادگی کردند. بعد از جنگ، در جریان سازندگی و جریان هستهای هم ملت ایستاد.
سردار معروفی گفت: در سال ۹۸ که حاج قاسم شهید شد، ۲۵ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان حضور یافتند. ملت ایران بعد از آن در سال ۱۴۰۱ هم در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن، دست رد به سینه او زد. همه سناریوهای دشمن خنثی شد و این ملت استثنایی، معتقد و هوشمند همیشه از امامش اطاعت کرد.
وی با بیان اینکه: ملت ایران تاریخساز، ملت امام حسین (ع) و ملت شهادت است، عنوان کرد: این ملت به خدا توکل و توجه دارد و از اهل بیت (ع) که مفسرین قرآن الهی هستند، استمداد میگیرد.