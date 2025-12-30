به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرحناز سحاب‌روشن با اشاره به اینکه این طرح در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود گفت: این مشاوره‌ها به‌صورت منظم هفتگی، هر سه‌شنبه، با رعایت کامل اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی مراجعین انجام می‌شود و تلاش شده است تمامی ابعاد حقوقی درمان‌ها به‌صورت شفاف برای زوجین تشریح شود.

او تصریح کرد: ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه ناباروری نقش مهمی در افزایش آگاهی مراجعین، صیانت از حقوق زوجین نابارور و تسهیل فرآیند‌های درمانی دارد و این اقدام گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف سیاست‌های جوانی جمعیت به شمار می‌آید.