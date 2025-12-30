امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ادامه بارش برف و باران

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹- ۱۶:۳۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
تخلف درج نکردن قیمت
تخلف درج نکردن قیمت
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

بارش برف و باران در برخی از استان‌های کشور

آخرین وضعیت جاده‌ها

آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی مازندران

استقرار ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی در نقاط برف‌گیر منطقه یک

کاهش ۱۳ درجه ای دما در استان همدان

تهران سردتر می‌شود؛ بارندگی‌ها آغاز شده و یخ‌زدگی در راه است

برچسب ها: بارش برف و باران در کشور ، کولاک ، برف ، لغزندگی ، کاهش دما
 