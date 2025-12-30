درمان ۲۸۱ بیمار سرطانی، بیماران کبدی، کلیوی، پیوندی به ارزش ۶ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از سوی خیران تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در چهارصد و هشتاد و نهمین نشست «سه‌شنبه‌های میزبانان خورشید» با اشاره به زودگذربودن فرصت‌های خدمت‌رسانی، بر همدلی، کار تیمی و تلاش جمعی برای حل مسائل مردم تأکید کرد و گفت: حس رضایتی که از خدمت صادقانه حاصل می‌شود، با هیچ‌ چیز در دنیا قابل قیاس نیست.

غلامحسین مظفری از همراهی خیران و فعالان اجتماعی در کنار مردم قدردانی کرد و افزود: نیت‌های خیرخواهانه‌ای که شکل گرفته، توفیق الهی است و باید قدر این فرصت را دانست.

وی با اشاره به شرایط روز جامعه ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم‌افزایی، همکاری و تلاش گروهی هستیم تا بتوانیم بر مشکلات موجود فائق آییم؛ همه ما در کنار یکدیگر برای هدف مشترک، یعنی خدمت به مردم، گام برمی‌داریم.

مظفری با قدردانی از تلاش‌های دکتر عبدالله بهرامی در کارگروه‌های بهداشت، درمان و محیط زیست گفت: فعالیت دلسوزانه و با انگیزه در این حوزه‌ها مصداق واقعی خدمت است و چنین فرصت‌هایی نصیب افراد معدودی می‌شود؛ از این‌رو باید از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کرد.

مظفری افزود: با تقویت روحیه مسئولیت‌ پذیری و استمرار مسیر خیرخواهی، آینده‌ای روشن‌ تر برای مردم استان و کشور رقم بخورد.

در این مراسم ۲ تفاهم‌نامه با هدف ارتقای خدمات درمانی استان به امضا رسید که شامل احداث ساختمان بونکر دستگاه شتاب‌دهنده جهت رادیوتراپی بیماران سرطانی در بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد و بازسازی بخش سوختگی اطفال بیمارستان امام رضا (ع) بود.

همچنین، ۲ تابلوی هنری از آثار استاد هاشم طلائیان، هنرمند خوش‌نویس بجستانی، به سود امور خیریه به حراج گذاشته شد که یکی از آنها به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به فروش رسید.

در پایان این مراسم نیز از ۶ نفر از خیران و همراهان مؤثر مجموعه «میزبانان خورشید» به پاس خدمات ارزشمند آنان در حوزه سلامت و کار‌های خیرخواهانه تقدیر شد.