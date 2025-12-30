پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور کیاسر به علت بارش شدید برف، کولاک و کاهش دید افقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرد: محور کیاسر به علت بارش شدید برف، کولاک و کاهش شدید دید افقی و بهمنظور مدیریت ترافیک و حفظ ایمنی کاربران جادهای، از ساعت ۱۳:۳۰ روز جاری تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
وی افزود: این تصمیم بنا به درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران و پس از هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه کشور اتخاذ شده است.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به مسیرهای جایگزین گفت: تردد وسایل نقلیه از محور سوادکوه امکانپذیر است.
سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و توصیههای پلیس راه، از سفرهای غیرضروری بهویژه در محورهای کوهستانی خودداری کنند.