مرکز آمار ایران، در گزارشی تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در آذر ماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، در آذر ماه ۱۴۰۴ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:
نان و غلات:
در این گروه، اقلام "برنج خارجی درجه یک" با ۲۶.۷ درصد، "رشته آش" با ۵.۳ درصد و "برنج ایرانی درچه یک" با ۴.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "گوشت گاو یا گوساله" با ۵.۹ درصد، "کنسرو ماهی تن" با ۵.۱ درصد و "ماهی قزل آلا" با ۴.۷ درصد میباشد.
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "تخم مرغ ماشینی" با ۱۸.۳ درصد، "شیر پاستوریزه" با ۹.۸ درصد و "ماست پاستوریزه" با ۷.۷ درصد میباشد.
میوه و خشکبار:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "هندوانه" با ۱۶.۲ درصد، "انار" با ۱۴.۶ درصد و " کشمش پلویی" با ۱۲.۹ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "پرتقال" با ۷.۶- درصد و "موز" با ۴.۰- درصد میباشد.
سبزیجات و حبوبات:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خیار" با ۱۵.۷ درصد، " گوجه فرنگی " با ۱۳.۲ درصد، "پیاز" با ۱۰.۱ درصد، "هویج فرنگی" با ۹.۷ درصد و "لوبیا قرمز" با ۴.۰ درصد میباشد. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "کدو سبز" با ۱۸.۱- درصد میباشد.
قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سس مایونز" با ۵.۰ درصد، "رب گوجه فرنگی" با ۴.۱ درصد و "سس گوجه فرنگی" با ۳.۷ درصد میباشد.
برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.