به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران، در آذر ماه ۱۴۰۴ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات:

در این گروه، اقلام "برنج خارجی درجه یک" با ۲۶.۷ درصد، "رشته آش" با ۵.۳ درصد و "برنج ایرانی درچه یک" با ۴.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "گوشت گاو یا گوساله" با ۵.۹ درصد، "کنسرو ماهی تن" با ۵.۱ درصد و "ماهی قزل آلا" با ۴.۷ درصد می­باشد.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "تخم مرغ ماشینی" با ۱۸.۳ درصد، "شیر پاستوریزه" با ۹.۸ درصد و "ماست پاستوریزه" با ۷.۷ درصد می­باشد.

میوه و خشکبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "هندوانه" با ۱۶.۲ درصد، "انار" با ۱۴.۶ درصد و " کشمش پلویی" با ۱۲.۹ درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "پرتقال" با ۷.۶- درصد و "موز" با ۴.۰- درصد می­باشد.

سبزیجات و حبوبات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "خیار" با ۱۵.۷ درصد، " گوجه فرنگی " با ۱۳.۲ درصد، "پیاز" با ۱۰.۱ درصد، "هویج فرنگی" با ۹.۷ درصد و "لوبیا قرمز" با ۴.۰ درصد می­باشد. هم­چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "کدو سبز" با ۱۸.۱- درصد می­باشد.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سس مایونز" با ۵.۰ درصد، "رب گوجه فرنگی" با ۴.۱ درصد و "سس گوجه فرنگی" با ۳.۷ درصد می‌­باشد.

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

