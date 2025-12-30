پخش زنده
با تأکید مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و ارتقای ایمنی شهری، فاز دوم مرمت بازار تاریخی نهاوند با اصلاح برنامه اقدام مشترک و تزریق منابع مالی جدید وارد مرحله اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تکمیل فاز دوم مرمت بازار تاریخی نهاوند با تخصیص اعتبارات جدید خبر داد.
عبدالرضا گلپایگانی در دیدار با علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تسریع در پروژههای بازآفرینی شهری این شهر تأکید کرد.
در این نشست، مقابله با خطر زلزله در بافت فرسوده و احیای محورهای تاریخی و اقتصادی نهاوند بهعنوان دو اولویت اصلی مطرح شد.
بازار تاریخی نهاوند در محله پاقلعه، بهعنوان یکی از مهمترین شریانهای اقتصادی و هویتی شهر، محور اصلی بررسیها بود.
این پروژه هماکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
گلپایگانی اعلام کرد که در فاز دوم، عملیات کفسازی و جدارهسازی بازار با منابع جدید مالی تکمیل خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند نقش نهاوند را بهعنوان حلقه ارتباطی سه استان غربی کشور تقویت کند.
نماینده مردم نهاوند نیز با اشاره به قرارگیری شهر بر روی کمربند زلزله، خواستار شتاببخشی به نوسازی بافتهای ناپایدار شد.
در پاسخ، معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی پروژههای جدید نوسازی با مشارکت بنیاد مسکن خبر داد.
به گفته گلپایگانی، استفاده از مدلهای نوین تأمین مالی و مشارکت در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر بهرهگیری از طرح «کلید به کلید» برای ساماندهی معابر شهری تأکید کرد.
احیای قلعه تاریخی نهاوند نیز بهعنوان مکمل مرمت بازار، در برنامههای بازآفرینی پیشبینی شده است.
گلپایگانی از اصلاح و بهروزرسانی برنامه اقدام مشترک نهاوند خبر داد.
بر اساس این برنامه، بستههای تشویقی با رویکرد بلوکسازی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی در پایان اعلام کرد که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حوزه مقاومسازی بافتهای فرسوده نهاوند نقش تخصصی ایفا خواهد کرد.