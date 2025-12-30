پخش زنده
قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو) از راهبری صندوق توسعه ملی و این سازمان برای ایجاد بازار انرژیهای تجدیدپذیر در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدوسیما از ایمیدرو، حسین افشاری در نشست با تولیدکنندگان برق خورشیدی و شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی، تأمین برق پایدار را از دغدغههای اصلی ایمیدرو دانست و گفت: این سازمان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، به دنبال رفع چالش تأمین انرژی صنایع معدنی است.
وی افزود: علاوه بر اجرای نیروگاههای سیکل ترکیبی، ایمیدرو راهبری تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع از طریق انرژی خورشیدی را پیگیری میکند. افشاری با اشاره به آمادگی شرکتهای سازنده نیروگاههای خورشیدی، تأکید کرد ظرفیتهای مناسبی برای احداث این نیروگاهها وجود دارد.
قائم مقام ایمیدرو تصریح کرد: صندوق توسعه ملی با راهبری ایمیدرو، تسهیلگر مبادله انرژی میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان در بخش معدن و صنایع معدنی است.
در این نشست نمایندگان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، فولاد کاوه جنوب، فولاد خوزستان و سرمایهگذاران انرژیهای تجدیدپذیر حضور داشتند.
سمیعینژاد پیشتر بر تدوین نقشه راه تولید برق خورشیدی و انعقاد قراردادهای بلندمدت برای ایجاد اطمینان میان طرفین تأکید کرده بود.