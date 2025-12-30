استاندار گیلان اعلام کرد: تمام ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان، فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به دلیل برودت هوا و مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس دقایقی پیش با اشاره به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی گیلان، از تعطیلی همه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بانک‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.

وی افزود: این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، مبنی بر برودت هوا در روز‌های آینده در سطح استان و با هدف تامین انرژی پایدار اتخاذ شده است.

استاندار گیلان همچنین گفت: بر اساس اعلام این کارگروه، تمامی امتحانات هماهنگ و نهایی سراسری مدارس و دانشگاه‌ها طبق برنامه برگزار خواهد شد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی گیلان به مردم استان توصیه کرد برای جلوگیری از قطعی برق، افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش دیگر هموطنان، با مصرف بهینه انرژی، حداکثر همراهى و صرفه جویی را انجام دهند.