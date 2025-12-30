امیررضا معصومی آزادکار کشورمان به طور رسمی با فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان قرار داد بست و از این پس برای تیم ملی کشتی این کشور به روی تشک خواهد رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، امیررضا معصومی که سودای حضور در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در پیکار‌های جهانی بزرگسالان و بازی‌های المپیک را دارد برای رسیدن به خواسته خود با تیم ملی کشتی جمهوری آذربایجان قرارداد بست و از این پس زیر پرچم این کشور در میادین حضور خواهد داشت.

این در حالی است که فدراسیون کشتی و شخص علیرضا دبیر با درخواست معصومی برای صدور مجوز حضور در جمهوری آذربایجان مخالفت کرده بودند. علیرضا دبیر گفته بود که او باید بماند و بجنگد تا حقش را بگیرد.

با این تفاسیر و با توجه به حضور رسمی معصومی در کشور جمهوری آذربایجان، او تا بهار سال ۱۴۰۷ اجازه حضور در هیچ رقابتی با پرچم کشور دیگری را ندارد. امیررضا که به بلاماخوف کشتی ایران معروف است، در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ با تیم ملی کشتی ایران به نشان طلای قهرمانی آسیا در وزن ۱۲۵ کیلوگرم رسید.

طبق قانون اتحادیه جهانی کشتی، هر کشتی‌گیری بدون رضایت فدراسیون متبوع خود تغییر تابعیت دهد، سه سال از میادین دور خواهد بود. معصومی در فینال جام جهان پهلوان تختی که انتخابی تیم ملی هم بود مغلوب امیرحسین زارع شد، مسابقه‌ای که حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت و بیشتر بحث آن روی اعتراض به داوری آن مسابقه بود.

معصومی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی در واکنش به حضورش در کشور جمهوری آذربایجان نوشت: با تواضع و احترام خدمت همه عزیزان من تا سن ۲۱ سالگی عضو تیم ملی ایران بوده‌ام و پرچم کشوری را که در آن متولد شده‌ام و رشد کرده‌ام، با افتخار به دوش کشیده‌ام. در این مدت در مسابقات زیر ۱۷ سال، زیر ۲۰ سال و زیر ۲۳ سال و همچنین در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طلا شدم. از تمامی مربیانی که نقش بزرگی در این موفقیت‌ها داشته‌اند و از همه کسانی که همواره از من حمایت کرده‌اند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از امروز فصل جدیدی در دوران ورزشی من آغاز می‌شود. اکنون عضو تیم ملی کشتی آزاد جمهوری آذربایجان هستم و از این پس در ترکیب تیم ملی جمهوری آذربایجان به میدان خواهم رفت.