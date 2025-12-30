بارش برف در جادههای کوهستانی و برونشهری مازندران، چهره زمستان را دوباره به این استان بازگرداند؛ برفی که با وجود دشواریهای تردد، لبخند رضایت و شکرگزاری را بر لبهای مردم نشاند و دلها را به یاد نعمتهای الهی گرم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از ارتفاعات البرز تا جادههای پرپیچوخم مازندران، دانههای سفید برف آرامآرام بر زمین نشستند و تصویری دلنشین از زمستان را پیش چشم رهگذران ترسیم کردند. بارشی که اگرچه نیازمند آمادگی و مدیریت راههاست، اما برای مردم این دیار یادآور برکت، رحمت الهی و امید به سالی پرباران است؛ نعمتی که صدای شادی آن در میان رانندگان، اهالی روستاها و مسافران زمستانی شنیده میشود.
گزارش میدانی خبرنگاران صدا و سیما مازندران را ببینید...