سفیدیِ نعمت بر شانه‌های مازندران

بارش برف در جاده‌های کوهستانی و برون‌شهری مازندران، چهره زمستان را دوباره به این استان بازگرداند؛ برفی که با وجود دشواری‌های تردد، لبخند رضایت و شکرگزاری را بر لب‌های مردم نشاند و دل‌ها را به یاد نعمت‌های الهی گرم کرد.