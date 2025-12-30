سرپرست فرمانداری اشنویه از پیگیری و رایزنی جهت آغاز عملیات نجات ۵ شهروند گرفتار در نقطه صفر مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عبدالسلام مام عزیزی گفت: طی تماس تلفنی با این ۵ شهروند اهل روستای میرآباد اشنویه، آدرس و نقطه گرفتاری آنها مشخص شده و در حال رایزنی با مقامات استانی و کسب مجوز‌های لازم جهت اعزام نیرو‌های امدادی هستیم.

وی افزود: به دلیل شرایط نامساعد جوی و صعب العبور بودن منطقه امکان اعزام نیرو‌های امدادی تا کنون میسر نبوده است.

وی اظهار داشت: موضوع در دست پیگیری است و اقدامات لازم در حال انجام است.

لازم به ذکر است ۵ شهروند اهل روستای میرآباد اشنویه در نقطه صفر مرزی ایران و عراق مفقود شده‌اند.

پنج شهروند اهل روستای میرآباد اشنویه که برای چرای دام به ارتفاعات خنێرە واقع در نقطه صفر مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق رفته بودند حدود ۶ روز است مفقود شده و جست‌و‌جو برای یافتن آنها به دلیل شدت بارش برف و کولاک بی نتیجه مانده است.

خبر‌های دریافتی از خانواده این ۵ نفر حاکی است که تماس تلفنی با این افراد از دو روز گذشته قطع شده و هیچ اطلاعی در رابطه با وضعیت آنها در دست نیست.

خانواده به شدت نگران این ۵ نفر خواستار ورود نیرو‌های امدادی اشنویه برای جست‌و‌جو و نجات آنها هستند.