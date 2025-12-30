پخش زنده
تنها پمپ بنزین شهر فریمان، اوایل مهرماه امسال برای انجام طرح توسعه تعطیل شد و هنوز راه اندازی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: این پمپ بنزین تنها جایگاه سوخت شهر فریمان است که برای اجرای طرح توسعه تعطیل است، در بازدیدهایی که از آن داشتیم از پیمانکار خواستهایم تا نسبت به تسریع در ساخت آن جدیت بیشتری داشته باشد.
مهدی ناصری افزود: دو جایگاه سوخت در حدود فاصله ۵ کیلومتری خروجی شهر در مسیر فریمان به تربت جام و فریمان به مشهد وجود دارد، اما با این وجود رانندگان نسبت به وضعیت ایجاد شده گلایه دارند.