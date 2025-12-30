ورزشکار پارا تنیس روی میز کشور گفت: مدتی به دلیل ابتلا به بیماری روماتیسم از ورزش دور بودم، اما با پشتکار و ادامه درمان‌ها توانستم دوباره به رشته تنیس و میدان رقابت ها بازگردم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، علی سام‌خانی ورزشکار پارا تنیس روی میز کشور که سابقه کاپیتانی تیم ملی جوانان ایران را در کارنامه دارد، با حضور در سیمای البرز از نخستین حضور خود در رقابت‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: در این مسابقات، ۱۳ شرکت‌کننده از کشورهای اندونزی، هند، فیلیپین و بنگلادش حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در گروه خود دوم شدم و در مرحله بعد مقابل تیم چین شکست خوردم، اما این تجربه برایم بسیار ارزشمند بود و نتیجه خوبی به دست آوردم. از سن ۱۰ سالگی از طریق طرح‌های استعدادیابی مدارس وارد ورزش تنیس روی میز شدم. مدتی به دلیل ابتلا به بیماری روماتیسم از ورزش دور بودم، اما با پشتکار و ادامه درمان‌ها توانستم دوباره به این رشته بازگردم.

سام‌خانی درباره محل تمرین خود اظهار کرد: در حال حاضر در باشگاه مطهری که پیش‌تر وابسته به هیئت تنیس روی میز استان البرز بود، تمریناتم را انجام می‌دهم.

کاپیتان پیشین تیم ملی جوانان با اشاره به ویژگی‌های فنی این رشته گفت: موفقیت در تنیس علاوه بر داشتن مربی متخصص، به اراده شخصی ورزشکار نیز وابسته است،این رشته از بیرون ساده به نظر می‌رسد، اما دارای تکنیک‌های پیچیده و بدنسازی ویژه خود است و نیازمند تلاش حرفه‌ای و منظم است.