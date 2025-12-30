مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، گفت: واحد‌های قضائی و اداری دستگاه قضا در تهران چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالعزیز الیاسی، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام خبر تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی، گفت: با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحدهای قضائی و اداری دستگاه قضا در استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل است.

وی افزود: بر این اساس دفاتر اسناد رسمی استان تهران چهارشنبه مورخ ۱۰ دی تعطیل است.