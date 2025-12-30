به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن معصوم‌علیزاده با بیان اینکه این فصل از کاوش با هدف بازنگری لایه‌نگاری این محوطه تاریخی انجام می‌شود، افزود: تیمی مجرب به سرپرستی مهرداد ملک‌زاده این فصل از کاوش را بر عهده دارند.

او با اشاره به اهمیت کاوش‌های باستان‌شناختی در این محوطه جهانی، تصریح کرد: کاوش‌ها زمینه‌ای برای فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین کهن فراهم می‌کند و این موضوع پس از ثبت جهانی اهمیتی دو چندان یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر نقش پژوهش‌های علمی و کاوش‌های مستمر در هگمتانه، گفت: این روند پژوهشی در راستای معرفی، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری درست از این میراث جهانی است و به روشن شدن لایه‌های پنهان آن کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه هگمتانه به عنوان پهناورترین محوطه تاریخی ایران شناخته می‌شود، گفت: کاوش‌های باستان‌شناسی این اثر مهم از سال ۱۳۶۲ آغاز و تاکنون ۲۳ فصل از آن توسط باستان‌شناسان مطرح داخلی و خارجی انجام شده است.