برنامه‌های «تهران ۲۰» و «شهر امن» از شبکه تهران با رویکردی تحلیلی، به ترتیب به بررسی ابعاد مختلف حماسه نهم دی‌ماه و نقش ولایت فقیه در عبور از فتنه‌ها و همچنین واکاوی تأثیر صنوف مزاحم بر ترافیک، تصادفات و معابر پایتخت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بررسی ابعاد مختلف حماسه نهم دی‌ماه و تحلیل نقش ولایت فقیه در عبور از فتنه‌ها ، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این برنامه «سالار ولایتمدار»، عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی و «رامین مهمانپرست»، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه، به تحلیل نقش ولایت فقیه در عبور از فتنه‌ها و جنگ ۱۲ روزه و نیز افشاگری درباره نقش آمریکا در حوادث آن روز‌ها خواهند پرداخت.

برنامه «شهر امن»

برنامه «شهر امن» روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به بررسی پدیده «صنوف مزاحم» و تأثیر مستقیم آن بر ترافیک ، تصادفات و معابر پایتخت می‌پردازد.

این برنامه با حضور «سرهنگ احسان مؤمنی»، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، تعریف صنوف مزاحم مانند رستوران‌ها، نمایشگاه‌داران و وانت‌بار‌های فعال در معابر ، تأثیر آنها بر ترافیک، تصادفات و تخلفات سایر کاربران و همچنین نحوه رصد و اعمال قانون پلیس در این زمینه به طور کامل تحلیل خواهد شد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.