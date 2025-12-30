پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران هفته دهم رقابتهای لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران روز چهارشنبه دهم دیماه با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور برگزار خواهد شد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته دهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:
ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰
شهرداری ارومیه – استقلال گنبد
ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: محمد درفش کاویانی
سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶
فولاد سیرجان ایرانیان – صنعتگران امید
ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: مهدی توکلی
اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادر ملو اردکان – طبیعت اسلامشهر
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: علیاصغر حاجی کاظمی، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مجتبی اسپرغم و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی
تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶
پیکان تهران – پاس گرگان
ناظر فنی: مسعود یزدانپناه، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: نوید زنگنه آزاد و داور ویدئوچک: هادی تیموری
یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶
شهداب یزد – سایپا تهران
ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: مرتضی مشهدی و داور ویدئوچک: رمضان جلال
نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
مهرگان نور – مس رفسنجان
ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: داود نافعی و داور دوم: مهدی نویدی نو
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸
رازین پلمیر تهران – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: مهرداد شوشتری، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: ارمیا منبتی و داور ویدئوچک: مرتضی حسن علایی