به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه دهم دی‌ماه با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته دهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

شهرداری ارومیه – استقلال گنبد

ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: محمد درفش کاویانی



سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – صنعتگران امید

ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: مجتبی نعمتی و داور ویدئوچک: مهدی توکلی



اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: علی‌اصغر حاجی کاظمی، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مجتبی اسپرغم و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی



تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – پاس گرگان

ناظر فنی: مسعود یزدان‌پناه، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: نوید زنگنه آزاد و داور ویدئوچک: هادی تیموری



یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – سایپا تهران

ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: مرتضی مشهدی و داور ویدئوچک: رمضان جلال



نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – مس رفسنجان

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: داود نافعی و داور دوم: مهدی نویدی نو



تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

رازین پلمیر تهران – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: مهرداد شوشتری، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: ارمیا منبتی و داور ویدئوچک: مرتضی حسن علایی