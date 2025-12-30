نایب‌رئیس هیئت کاراته استان البرز گفت: مسابقات انتخابی رده نونهالان با حضور ۲هزار و ۵۰۰‌ شرکت کننده برگزار شد و برنامه‌ریزی در رده نوجوانان و جوانان نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، اشرف شفیعی، نایب‌رئیس هیئت کاراته استان البرز با حضور در برنامه ورزش البرز گفت: با هدف ارتقای سطح فنی، نظم تشکیلاتی و توسعه کاراته در استان البرز، برنامه‌ریزی‌های جامعی برای ساماندهی کادر فنی، داوری و ساختار اجرایی هیئت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات انتخاباتی در رده نونهالان بیان کرد: در طول برگزاری مسابقات انتخاباتی‌۲۵۰۰‌شرکت کننده داشتیم؛ برنامه‌ریزی در رده نوجوانان و جوانان نیز در حال انجام است. همچنین لیگ منسجم و موفقی برپا شده است که از اسفند آغاز به کار می‌کند.

وی اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مربیان و داوران، ارتقای سطح علمی و فنی، و ایجاد انسجام در روند فعالیت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های هیئت کاراته استان است.

شفیعی همچنین از توجه ویژه به استعدادیابی، رده‌های پایه و حضور هدفمند بانوان و آقایان در برنامه‌های تمرینی و رقابتی خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه حضور مؤثر ورزشکاران استان البرز در رقابت‌های کشوری و ملی را فراهم کنیم.

نایب‌رئیس هیئت کاراته استان البرز با تأکید بر عضویت کاراته کاران ملی کشور با حضور ۱۱ نفر تصریح کرد: اتفاق و رویداد بزرگی رقم خورد که طی آن کمیته آقایان و بانوان کاراته کا مستقل شدند و در جمع کمیته کاراته کاران ملی کشور سه البرزی حضور دارند.

وی با حضور در سیمای البرز با اشاره به چشم‌انداز حضور پرشور بانوان در کمیته فنی کشور تصریح کرد: ایجاد فضای سالم، تخصص‌محور و مبتنی بر اخلاق ورزشی، مهم‌ترین اصل است و در این مسیر از نظرات پیشکسوتان، مربیان و دلسوزان این رشته بهره گرفته خواهد شد.

شفیعی با اشاره به عضویت ثبت شده ۷ هزار بانوی کاراته کا در البرز به مجری برنامه ورزش البرز توضیح داد: با وجود بیش از ۷ هزار بانوی کاراته کا، البرز همچنان سالن ورزشی برای برپایی مسابقات ندارد این در حالی است که خانه کاراته داریم ولی امکان برپایی مسابقات در آن نیست.