اطلاعیه آموزش و پرورش فارس درباره امتحانات فردای مدارس
تمامی مدارس و ادارات استان فردا چهارشنبه ۱۰ دیماه تعطیل اعلام شدند؛ اما آزمونهای نهایی پایه دوازدهم همچنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در این خصوص اعلام کرد: به منظور پایداری شبکه توزیع انرژی، فعالیت تمامی مدارس، ادارات دولتی و مجموعههای آموزش و پرورش در سطح استان فارس در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تعطیل است .
بر اساس اطلاعیه صادره از سوی آموزش و پرورش استان فارس، جزئیات برگزاری امتحانات به شرح زیر است:
امتحانات داخلی: تمامی امتحانات داخلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در این روز لغو شده است. زمان جایگزین این آزمونها متعاقباً توسط مدیران مدارس به دانشآموزان اطلاعرسانی خواهد شد.
امتحانات نهایی: آزمونهای نهایی پایه دوازدهم مربوط به دانشآموزان مدارس بزرگسال و مراکز آموزش از راه دور طبق برنامه قبلی برقرار است و مشمول این تعطیلی نمیشود.