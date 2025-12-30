به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در این سانحه دریایی که حوالی ساعت ۱۱:۵۰ به وقت محلی روز سه‌شنبه (۳۰ دسامبر- ۹ دی ماه) در سواحل نزدیک به منطقه فلوریای استانبول رخ داد، یک کشتی نفت‌کش متعلق به کشور جمهوری آذربایجان به‌طول ۱۴۱ متر با یک کشتی نفتی دیگر متعلق به ترکیه به‌طول ۱۱۵ متر برخورد کرد.

در پی این سانحه یگان‌های امداد دریایی وزارت راه ترکیه به محل اعزام و با دو فروند یدک‌کش؛ کشتی‌های مذبور را وارد مسیر عادی کردند.

در اثر این سانحه تردد دریایی از تنگه استانبول به‌ مدت دو ساعت مختل شد.