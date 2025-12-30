استاندار اردبیل گفت: با هدف توسعه اقتصادی در استان مسیر توسعه اشتغال و صادرات واحد‌های تولیدی تسهیل شده و با اختصاص اعتبارات لازم شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه سه‌شنبه عصر در بازدید از چهار واحد تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ که در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام شد، با اشاره به فعالیت یک شهرک صنعتی خصوصی در حوزه تولید دارو‌های گیاهی اظهار کرد: در این مجموعه بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این مجموعه مشغول کار هستند که با راه‌اندازی واحد جدید و تأمین تسهیلات مورد نیاز از محل مصوبات سفر رییس‌جمهور، ظرفیت اشتغال آن تا دهه فجر ۲ برابر خواهد شد.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به بازدید از واحد تولید ماشین‌آلات صنایع غذایی، بیان کرد: این کارخانه با ۱۱ کشور قرارداد صادراتی منعقد کرده که یکی از این قرارداد‌ها در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و با کشور روسیه به امضا رسید.

امامی یگانه تصریح کرد: در این مجموعه دانش‌بنیان حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و با همکاری وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها، زمینه توسعه صادرات به کشور‌های هدف فراهم می‌شود.

وی همچنین به بازدید از یک واحد تولید مصالح ساختمانی سبک و عایق اشاره کرد و گفت: در این واحد حدود سه میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده و فاز توسعه آن در حال پیگیری است.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل گفت: محصولات این واحد بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تولید شده و در داخل و خارج از استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امامی یگانه در پایان بیان کرد: رسیدگی به مشکلات واحد‌های صنعتی، تأمین تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های مورد نیاز، در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و با حضور میدانی مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.