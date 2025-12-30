به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان اقلید گفت: در پی وقوع ۲۶ فقره کلاهبرداری تلفنی از طریق فضای مجازی در این شهرستان و ارسال پرونده به پلیس فتا، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که فردی ناشناس از طریق تلفن همراه با قربانیان تماس گرفته و به بهانه‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است.

وی با بیان اینکه در تحقیقات تخصصی مشخص شد که متهم در یکی از شهر‌های استان هرمزگان است گفت: کارشناسان پلیس فتا پس از اخذ نیابت قضایی به شهر "رودان" اعزام و با همکاری پلیس آن شهرستان مخفیگاه کلاهبردار را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

سرهنگ بخشایی‌مطلق افزود: متهم در بازجویی تکمیلی اقرار کرد که از طریق برنامه نمایش اطلاعات مخاطب، شماره افراد را جست‌و‌جو و پس از بدست آوردن مشخصات با آنها تماس گرفته و با جلب اعتماد، به محض اینکه قربانی نام فردی را اعلام می‌کرده خود را به جای آن فرد معرفی و به بهانه اینکه همسرم در بیمارستان بستری است درخواست وجه و پس از دریافت وجوه واریزی از فروشگاه‌ها کالا خریداری می‌کرده است.

وی با بیان اینکه متهم تاکنون به ۳۰۰ فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال در استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، اصفهان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری اعتراف کرده است با درخواست از شهروندان این استان‌ها گفت: کسانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند می‌توانند برای طرح شکایت و پیگیری پرونده به پلیس فتای محل سکونت خود مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اقلید افزود: با توجه به گستردگی و پیچیدگی ابعاد این پرونده، مراتب برای بررسی و شناسایی شاکیان، در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات و مبالغ کلاهبرداری شده بیش از اعتراف متهم باشد.