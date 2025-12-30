رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه: کاروان سلامت در روستای بداف به ارائه خدمات رایگان پزشکی و حمایتی به بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی این روستا پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرتضی فلاح‌زاده گفت: کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و حمایت از خانواده‌های ساکن در مناطق کم‌برخوردار، به روستای بداف اعزام شد و خدماتی به ارزش ۶۴۰ میلیون ریال به اهالی ارائه داد.

وی افزود: این برنامه با حضور اپتومتریست، پزشک عمومی، تکنسین دارویی، داوطلبان و جوانان هلال‌احمر برگزار شد و خدماتی از جمله پذیرش و ساماندهی مراجعه‌کنندگان، ویزیت و مشاوره رایگان، پایش بینایی، اندازه‌گیری فشار و اکسیژن خون و اهدای دارو به بیماران انجام گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ابرکوه اظهار داشت: در کنار ارائه خدمات درمانی، برای کودکان نیز برنامه‌های آموزشی و سرگرمی، از جمله آموزش اوریگامی و اهدای جوایز، اجرا شد تا فضایی شاد و ایمن برای آنان فراهم شود.

فلاح‌زاده با اشاره به استقبال گرم مردم روستا تأکید کرد: این‌گونه برنامه‌ها جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و روحیه داوطلبی است و نشان می‌دهد حضور در کنار جامعه، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، موجب تقویت امید و ارتقای کیفیت زندگی می‌شود.