به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سازمان آمار دولتی ترکیه با انتشار گزارش بیکاری فصلی اعلام کرد شمار بیکاران در ماه نوامبر سال‌جاری با افزایش ۵۴ هزار نفری به سه میلیون و ده نفر رسیده است.

این رقم بالاترین نرخ بیکاری ترکیه در ۱۳ ماه گذشته محسوب می‌شود.

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد بر اساس تفکیک جنسی نرخ اشتغال مردان از ۶۶.۵ به ۶۶.۸ درصد افزایش یافته؛ درحالیکه نرخ اشتغال زنان در این کشور از ۳۲.۴ به ۳۱.۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان (رده سنی ۱۵-۲۴ سال) در ماه نوامبر هیچ تغییری نداشته و در سطح ۱۵.۴ درصد ثابت مانده است.