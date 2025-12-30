به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز فروزان‌فر گفت: برآورد و هدفگذاری استان همدان برای کشت گیاهان دارویی در سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار با تولید ۲۴ هزار تُن است.

او افزود: میزان سطح زیر کشت امسال گیاهان دارویی استان همدان افزون بر ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار بود که از این میزان سطح افزون بر ۲۳ هزار ۷۸۰ تُن محصول توسط کشاورزان تولید و برداشت شد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه امسال ۳۷۵ هکتار از مزارع استان به کشت زعفران و ۴۵۰ هکتار به کشت گلمحمدی اختصاص داشت، تأکید کرد: در استان همدان انواع گیاهان دارویی از جمله گشنیز، رازیانه، گل‌محمدی، زعفران، موسیر، خاکشیر، زیره، سیاهدانه، کشت می‌شود که در راستای توسعه گیاهان دارویی امسال برای نخستین بار در غرب کشور گیاه دارویی مارچوبه نیز در استان همدان کشت شده است.

فروزان‌فر با بیان اینکه گیاه دارویی مارچوبه هم دارای مصرف دارویی بوده و هم به عنوان یک سبزی لوکس به شمار می‌رود، تصریح کرد: پیگیری و برنامه‌ریزی برای توسعه کشت مارچوبه و نیز کشت گیاهان دارویی جدید دیگر از جمله آنغوزه، کاپاریس، برای نخستین بار جز برنامه‌های اجرایی و ترویجی این استان بوده و به سبد تولیدات کشاورزی استان اضافه خواهد شد.

او با بیان اینکه برای سال آینده توسعه ۱۰۰ هکتار مارچوبه برای استان پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده‌ایم، گفت: یکی از مزایای کلیدی مارچوبه این است که اگرچه تولید اصلی از سال دوم آغاز می‌شود، اما قابلیت برداشت محصول تا ۳۰ سال از یک بوته وجود دارد که پایداری درآمد را برای کشاورز تضمین می‌کند.

فروزان‌فر با اشاره به کم‌آب‌بر بودن این محصول ارزشمند، تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی استان ضروری است کشاورزان به سمت گیاهانی با نیاز آبی کمتر و سودآوری اقتصادی بالا حرکت کنند.

این مسئول همچنین با اشاره به حمایت دولت از کشاورزان در زمینه کشت گیاهان دارویی، تصریح کرد: با توجه به تخصیص اعتبارات ملی و استانی به میزان ابلاغ اعتبارت، حمایت‌های لازم از توسعه کشت گیاهان دارویی انجام می‌شود.