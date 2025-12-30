پخش زنده
امروز: -
شبکه سه سیما در روزهای آینده با پخش زنده دیدارهای مهم فوتبال داخلی و خارجی و همچنین نمایش یک مستند ویژه، جدول پخش متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سه شنبه ۹ دی یکی از رقابتهای لیگ برتر انگلیس بین تیمهای آرسنال و استون ویلا به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش میشود.
از هفته نوزدهم لیگ جزیره یک دیدار بین تیمهای آرسنال و استون ویلا امشب پخش میشود که برنامه «گزارش ورزشی» آن را به صورت زنده پوشش میدهد.
مسابقه ساعت ۲۳:۴۵ در ورزشگاه امارات شهر لندن برگزار میشود و سعید زلفی گزارش بازی را به عهده دارد.
در لیگ برتر تیم سپاهان ، میهمان استقلال تهران
در لیگ برتر دو تیم سپاهان و استقلال روز پنجشنبه ۱۱ دی با هم به میدان میروند که این بازی از شبکه سه سیما به صورت زنده پخش میشود.
در چارچوب مسابقات لیگ برتر از هفته دهم یک بازی بین سپاهان و استقلال برگزار میشود که برنامه «فوتبال برتر» این بازی را به صورت زنده پوشش میدهد.
مسابقه ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان انجام میشود.
هر دو تیم تا به امروز ۱۴ بازی برگزار کردهاند که سپاهان با ۳۰ امتیاز در صدر جدول و استقلال تهران با ۲۲ امتیاز در مکان ششم جدول قرار دارد.
مستند «میدان آخر»
به مناسبت فرار رسیدن سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی روز چهارشنبه ۱۰ دی مستند «میدان آخر» از شبکه سه سیما پخش میشود.
تامین برنامه شبکه سه، مستند «میدان آخر» را برای سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کنداکتور شبکه جانمایی کرده است.
این مستند تحولات عراق، سوریه، حمله داعش و نقش استکبار جهانی و همچنین حضور سردار سلیمانی در میادین جنگ را به تصویر میکشد.
مستند «میدان آخر» روز چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۲۳:۳۰ پخش میشود.