استقبال ملا برادر از توسعه شبکه ریلی ایران به افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ معاونت اقتصادی کابینه افغانستان امروز در پیام‌هایی از دیدار «جبار علی ذاکری» رئیس اداره راه آهن جمهوری اسلامی ایران با ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان خبر داد و اعلام کرد: در این دیدار دو طرف در مورد روابط اقتصادی، تجارت و گسترش همکاری‌ها در بخش خط آهن میان افغانستان و ایران گفت‌و‌گو کردند.

ذاکری گفت: ایران علاقه‌مند است شبکه خطوط آهن خود را از طریق افغانستان توسعه دهد تا از این مسیر با چین و با استفاده از موقعیت راهبردی افغانستان، چین را به اروپا وصل کند. وی پیشنهاد کرد به منظور پیشبرد این هدف، یک کمیتهٔ مشترک ایجاد و با شرکت‌ها گفت‌و‌گو شود.

معاون اقتصادی کابینه افغانستان نیز گفت: وی حدود ۳ سال پیش در مورد ارزش و اهمیت این طرح با معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت‌و‌گو و ارزش اقتصادی آن را بیان کرد.

ملا برادر تصریح کرد: در این زمینه باید هرچه زودتر یک کمیتهٔ مشترک ایجاد و کار‌های عملی این طرح بدون تأخیر آغاز شود.

رئیس اداره راه آهن جمهوری اسلامی ایران که به کابل سفر کرده است قبل از این نیز درباره افزایش حجم انتقال کالا از مسیر خط آهن خواف - هرات و اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان با مقامات وزارت فوائد عامه افغانستان نیز گفت‌و‌گو کرده بود.