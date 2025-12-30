سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس گفت: به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد باقی ماند و تغییر ۲ درصدی آن با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر (امروز سه شنبه ۹ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعضای کمیسیون در جلسه عصر امروز خود به موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و این مسئله را بررسی کرد.

نماینده اهواز تأکيد کرد: از این رو کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد (۱۰ به ۱۲) مالیات بر ارزش افزوده رأی موافق نداده و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شد.

گفتنی است افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت برای تأمین منابع ۱۷۰ همتی کالابرگ الکترونیکی پیش بینی شده بود که بسیاری از نمایندگان اعتقاد داشتند این مسئله انتظار تورمی در جامعه را بیشتر کرده و تورم بر روی کالا‌های دیگر را تشدید می‌کند.