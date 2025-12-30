امروز: -
جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی

پنجمین جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی، امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ - ۱۷:۲۱
برچسب ها: مکتب حاج قاسم سلیمانی ، کارمند
