اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تقویت باورهای دینی جوانان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشتهارد با اشاره به اهمیت برنامه ریزی هدفمند برای نوجوانان و جوانان در ایام اعتکاف گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح معرفتی بهویژه در میان جوانان و نوجوانان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حجتالاسلام صفرینیا، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشتهارد با حضور در برنامه امروز البرز، با اشاره به برنامههای فرهنگی در نظر گرفته شده در ایام اعتکاف، گفت: آیین معنوی اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح معرفتی بهویژه در میان جوانان و نوجوانان است و به همین منظور، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و تربیتی در مساجد شهرستان اجرا میشود.
وی به مجری برنامه امروز البرز افزود: برگزاری حلقههای معرفتی با موضوع خودسازی، سبک زندگی اسلامی، اخلاق فردی و اجتماعی، پاسخگویی به شبهات دینی، جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم، سخنرانیهای کوتاه معرفتی بین برنامههای عبادی و همچنین محافل انس با دعا و مناجات، از جمله مهمترین برنامههایی است، که در ایام اعتکاف تدارک دیده شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اشتهارد با تأکید بر نقش محوری جوانان در این برنامهها تصریح کرد: تلاش شده است تا با استفاده از شیوههای نوین و محتوای جذاب فرهنگی، زمینه ارتباط مؤثرتر جوانان با مسجد و مفاهیم دینی فراهم شود. در همین راستا، کارگاههای مهارتی، مسابقات فرهنگی و فعالیتهای گروهی با رویکرد تربیتی نیز برگزار میشود.
حجتالاسلام صفرینیا خاطرنشان کرد: استقبال خوب معتکفین از این برنامهها نشاندهنده ظرفیت بالای مساجد برای تبدیل شدن به پایگاههای فعال فرهنگی است.