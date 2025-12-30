پخش زنده
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به گزارش ادارهکل هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد در سطح استان، از اتخاذ تصمیمات جدید این ستاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به گزارش ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین ۵ تا ۱۰ درجه گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، فردا چهارشنبه، ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی، بیمهها، بانکها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش استان تعطیل اعلام میشود.
حقلطفی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استاندر خصوص وضعیت آزمونها اعلام کرد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندیشده برگزار میشود.
وی یادآور شد: خدمات بانکی از طریق شعب کشیک بانکها در استان به شهروندان ارائه خواهد شد.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان همچنین خاطرنشان کرد: جلسات استانداری طبق برنامه پیشبینیشده برگزار خواهد شد.