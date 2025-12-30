به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به گزارش اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین ۵ تا ۱۰ درجه گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، فردا چهارشنبه، ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی، بیمه‌ها، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مهد‌های کودک و مراکز جامع سنجش استان تعطیل اعلام می‌شود.

حق‌لطفی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استاندر خصوص وضعیت آزمون‌ها اعلام کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: خدمات بانکی از طریق شعب کشیک بانک‌ها در استان به شهروندان ارائه خواهد شد.

جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان همچنین خاطرنشان کرد: جلسات استانداری طبق برنامه پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد.