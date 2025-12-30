پخش زنده
در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، علیاکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل با انتشار پیامی در فضای مجازی به این سخنان واکنش نشان داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر ولایتی در این توئیت تاکید کرد که ایران اسلامی کشوری مقتدر و مستقل است و بدون اتکا به هرگونه کمک خارجی مسیر پیشرفت خود را ادامه میدهد.
ولایتی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی تصریح کرد: ایران با پشتوانه یکی از طولانیترین تمدنهای بشری و با هدایت رهبری حکیم، شجاع و بزرگ، به همراه مردمی مؤمن و مصمم توانسته است به یکی از کشورهای قدرتمند و مستقل جهان تبدیل شود. به گفته وی این قدرت و استقلال حاصل اتکا به ظرفیتهای داخلی و اراده ملی است.
مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به پیشبرد صلحآمیز صنعت هستهای و تقویت قدرت دفاعی مشروع خود ادامه خواهد داد و در عین حال همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت میکند.
مشروح کامل توئیت:
یقینا رئیس جمهور ایالات متحده میداند که جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه یکی از طولانیترین تمدنهای بشری، اکنون با هدایت رهبری حکیم، شجاع و بزرگ و مردمی مومن و مصمم، یکی از کشورهای مقتدر و مستقل جهان است که بدون نیاز به هر نوع کمک خارجی به پیشبرد صلحآمیز صنعت هستهای و قدرت دفاعی مشروع خود ادامه خواهد داد و همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت خواهد کرد.