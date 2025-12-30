به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر ولایتی در این توئیت تاکید کرد که ایران اسلامی کشوری مقتدر و مستقل است و بدون اتکا به هرگونه کمک خارجی مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

یقینا رئیس جمهور ایالات متحده می‌داند که جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه یکی از طولانی‌ترین تمدن‌های بشری، اکنون با هدایت رهبری حکیم، شجاع و بزرگ و مردمی مومن و مصمم، یکی از کشور‌های مقتدر و مستقل جهان است که بدون نیاز به هر نوع کمک خارجی به پیشبرد صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای و قدرت دفاعی مشروع خود ادامه خواهد داد و همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت خواهد کرد.