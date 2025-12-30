پخش زنده
امروز: -
فرزانه صادق با تأکید بر برنامه دولت برای تکمیل و تحویل گسترده مسکنهای حمایتی همراه با خدمات زیربنایی و روبنایی گفت: هیچ واحدی بدون تأمین زیرساختهای لازم به متقاضیان واگذار نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر راه و شهرسازی با تشریح عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن، از شتابگیری پروژههای نیمهتمام سالهای گذشته خبر داد.
فرزانه صادق اعلام کرد: بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی که از سالهای قبل آغاز شده بود، در مراحل مختلف پیشرفت قرار داشت.
وی تصریح کرد: تحویل مسکن بدون مدرسه، خدمات محلهای، فضای سبز و امکانات ضروری در دستور کار دولت نیست.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: دولت چهاردهم با نگاه عدالتمحور، مسکن را همراه با کیفیت زندگی به مردم تحویل خواهد داد.