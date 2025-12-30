فرزانه صادق با تأکید بر برنامه دولت برای تکمیل و تحویل گسترده مسکن‌های حمایتی همراه با خدمات زیربنایی و روبنایی گفت: هیچ واحدی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم به متقاضیان واگذار نخواهد شد.

اولویت دولت، تحویل مسکن با زیرساخت‌های کامل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر راه و شهرسازی با تشریح عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن، از شتاب‌گیری پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته خبر داد.

فرزانه صادق اعلام کرد: بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی که از سال‌های قبل آغاز شده بود، در مراحل مختلف پیشرفت قرار داشت.

وی تصریح کرد: تحویل مسکن بدون مدرسه، خدمات محله‌ای، فضای سبز و امکانات ضروری در دستور کار دولت نیست.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: دولت چهاردهم با نگاه عدالت‌محور، مسکن را همراه با کیفیت زندگی به مردم تحویل خواهد داد.