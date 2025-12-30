به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي استان در این خصوص گفت: مامور تيم گشت کلانتري ۱۴ شهربابک، هنگام گشت زني در يکي از خيابان هاي شهر به فردي از اتباع مشکوک و پس از زير نظر گرفتن رفتارهاي اين فرد در بازرسي بدني از وي مقداري مواد مخدر کشف کرد.

سرهنگ "جوزا" افزود: ماموران تيم گشت ضمن هماهنگي قضايي در صدد انتقال اين متهم به کلانتري بودند که با پيشنهاد رشوه يک صد ميليون ريالي وي روبرو اما مامور وظيفه شناس کلانتري با هماهنگي هاي صورت گرفته موضوع را صورت جلسه و مراتب را با تشکيل پرونده به مراجع قضايي گزارش کرد که در ادامه از سوي مسئولان انتظامي نيز مورد تقدير قرار خواهد گرفت.