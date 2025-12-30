توسعه و گسترش فرهنگ نهج‌البلاغه در سطح استانی و کشوری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان امروز در دیدار با معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت توسعه و گسترش فرهنگ نهج‌البلاغه در سطح استانی و کشوری تأکید کرد گفت: مسئولان باید با حمایت‌های بیشتر، این فرهنگ غنی اسلامی را میان مردم و دانشگاهیان ترویج دهند.

وی گفت: ملاک پایتختی فرهنگی نهج‌البلاغه تنها به نشان های شهری مانند پارک‌ها و کتابخانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حرکت‌های مردمی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مانند جشنواره‌ها و مسابقات نیز باید در این مسیر گنجانده شود.

امام جمعه کاشان از برنامه‌ریزی برای تدوین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با الهام از نهج‌البلاغه خبر داد و گفت: در جلسه‌ای پیشنهاد شد که بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه نوشته شود و در این بیانیه، مسائلی چون علم، تهذیب، اقتصاد و عدالت بر اساس مفاهیم نهج‌البلاغه بیان می شود .

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه این کتاب به عنوان یکی از بزرگترین نسخه‌های نجات بشریت پس از قرآن کریم، توانایی پاسخگویی به بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اجتماعی و فردی انسان‌ها را دارد از مسئولان کشوری و استانی خواست تا همچنان از برنامه‌های مؤسسه نهج‌البلاغه و فعالیت‌های فرهنگی کاشان حمایت کنند .

مدیرکل تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این جلسه بر نقش محوری مردم و مؤسسات خیر در ترویج فرهنگ قرآنی تأکید کرد و گفت: فراخوان انتخاب پایتخت فرهنگی نهج‌البلاغه سال آینده برگزار و کاشان نیز می‌تواند دوباره در این رقابت شرکت کند.

سعید مجیدی افزود: در این فرآیند، موسسات مختلف اعم از خصوصی، حقیقی و حقوقی با اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در سطح شهرها و استان‌ها، در پی ارتقای فرهنگ عمومی و دینی هستند.

بگفته وی داوری این فعالیت‌ها با هدف تقویت، معرفی و شناساندن آثار برتر در سطح ملی انجام می‌شود.