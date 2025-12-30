رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا: دستگاه قضا به موضوع ترک فعل احتمالی در اجرای طرح کمربندی روستا‌های مزرعه نو و خلیل آباد ورود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فلاح یخدانی با بیان اینکه تردد کامیون‌ها در معابر موجب سلب آرامش و امنیت روستاییان شده است، گفت: حفظ ایمنی و آرامش شهروندان از مصادیق اصلی حقوق عامه است.

وی بر تسریع در اجرای این طرح عمرانی تاکید کرد و افزود: در صورت احراز هرگونه اهمال کاری یا ترک فعل از سوی مسئولان مربوطه که منجر به تضییع اموال عمومی شده باشد، دستگاه قضایی به صورت قانونی با مسببان برخورد خواهد کرد.