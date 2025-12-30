به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهرابی رئیس حوزه هنری استان البرز با حضور در برنامه امروز البرز اعلام کرد: از مجموع ۵۲ کتاب تدوین‌شده در حوزه هنری برای کنگره ملی شهدای البرز، ۲۰ عنوان کتاب به مرحله چاپ رسیده است. آثار تولیدشده دارای سه منتور تخصصی شامل منتور هنری، فنی و نظامی هستند که روند تولید محتوا را دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر کرده است.

مهرابی با بیان اینکه این کنگره نتیجه دو سال تلاش و برنامه‌ریزی مستمر است افزود: در مرحله نخست، پژوهشگران با بررسی یک بانک هزارسوژه‌ای، تعداد گزینه‌ها را به ۲۵ سوژه کاهش دادند و در ادامه این فهرست به ۹ سوژه اصلی رسید.

به گفته رئیس حوزه هنری البرز، شهید یدالله کلهر، شهید شعبان نصیری و شهید میررضی شهدای شاخص هستند، همچنین ۴ واقعه تاریخی به‌عنوان محور‌های کتاب‌ها انتخاب شده است؛ از جمله: روایت مادران شهدا، ماجرای تاریخی ۱۹ تا ۲۱ بهمن و نقش لشکر زرهی قزوین، موضوع «شهیدستان» که به اعزام ۱۹۰ شهید از یک مدرسه اشاره دارد.

مهرابی گفت:این آثار بخشی از برنامه مستمر حوزه هنری برای تبیین و بازخوانی نقش شهدای استان البرز در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس است.