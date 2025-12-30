طوفان شدید گرد و خاک باعث کاهش شدید دید افقی در خور و بیابانک شد.

طوفان گرد و خاک در خور و بیابانک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ طوفان شدید گرد و خاک ظهر امروز با وزش باد‌های تند، مناطق مختلف شهرستان خوروبیابانک را فرا گرفت.

در پی فعالیت سامانه ناپایدار جوی، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک از ظهر امروز شهرستان خوروبیابانک را تحت تأثیر قرار داد.

این پدیده جوی موجب کاهش محسوس کیفیت هوا و دید افقی در محور‌های ارتباطی شهرستان شد.

بر اساس این گزارش به شهروندان توصیه می‌شود از حضور غیرضروری در فضا‌های باز خودداری و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.