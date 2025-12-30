پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی موضوع افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده گفت:کمیسیون تلاش دارد تا افزایش حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداختها باشد؛ بهگونهای که قشر های ضعیفتر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون، در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیسجمهور، گفت: پس از آنکه رئیسجمهور محترم بهصورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفتند و اشکالات مطرحشده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار دادند، مقرر شد بندهای مورد ایراد بهصورت دقیق و یکبهیک بررسی شود.
نمیانده مردم گچساران و باشت در مجلس افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیتها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آنها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
تاجگردون تصریح کرد: برای جمعبندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه و درباره کلیات رأیگیری شود.
رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت محترم به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.
وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش، گفت: نمی توان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم چراکه همگی این موارد باید با منابع آن تعریف کرد.اما در هر صورت ما تلاش می کنیم افزایش حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداختها باشد؛ بهگونهای که قشر های ضعیفتر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیتهای مالیاتی نیز همین نگاه عدالتمحور مدنظر قرار دارد.