به گفته سعیدی سیرایی، چند نهاد از جمله شهرداری کرج، شورای اسلامی شهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش خصوصی فرهنگی، در اجرای این طرح نقش مستقیم دارند. با همافزایی این مجموعهها، کرج به زودی صاحب یک مجموعه فرهنگی استاندارد خواهد شد که پاسخگوی نیازهای نسل جوان و خانوادههاست.طرح بازسازی سینما هجرت از سوی مدیریت شهری کرج به عنوان گام مهمی در مسیر توسعهی فرهنگی شهر ارزیابی میشود.
وی با اشاره به طولانی شدن روند جابهجایی و بازسازی سینما هجرت، تأکید کرد: این سینما بیش از ۱۵ سال است که در طرح تعریض قرار گرفته و در مقابل آن قلعه صمصام وجود دارد؛ بنابراین این موضوع باید تعیین تکلیف و حل شود.
وی با حضور در برنامه نگاه مردم اعلام کرد: شورای شهر برای اجرای طرح آمادگی کامل دارد: هر زمان لایحه مربوط به جابهجایی یا بازسازی سینما هجرت ارائه شود، شورا در همان زمان آن را تصویب و پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همچنین نوسانات اقتصادی را یکی از عوامل کندی روند اجرای پروژه دانست و گفت: نوسانات ریال و تغییرات قیمتها بر برنامهریزیهای مالی پروژه تأثیر گذاشته است.
رئیس حوزه هنری البرز: بازسازی سینما هجرت به دلیل شرایط کارشناسی و موقعیت مکانی ممکن نیست
اجرای طرح تفصیلی سینما هجرت نیازمند همافزایی مدیریت شهری است
محمدولی مهرابی، رئیس حوزه هنری استان البرز گفت: سینما هجرت باید با حفظ بافت تاریخی به موزه فیلم و عکس تبدیل شود. تأخیرهای اداری و کارشناسیهای مکرر، احیای این اثر فرهنگی را به تعویق انداخته است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد بارها از سوی کارشناسان و فعالان فرهنگی مطرح شده، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، افزود: نمای آلومینیومی و کامپوزیتی که سالها پیش برداشته شد، هرگز جایگزین نشد و فضای سینما در وضعیت نیمهکاره رها شده است.
وی با انتقاد از فرآیند طولانی و مقطعی کارشناسیهای اداری در سیمای البرز گفت: هر بار با تغییر مدیران شهری، کارشناسیها از نو آغاز میشود و پروژه ماهها و حتی سالها در مرحله کارشناسی متوقف میماند. این رویکرد نهتنها زمان و منابع را هدر میدهد، بلکه امید مردم به احیای این اثر فرهنگی را نیز کمرنگ میکند.
رئیس حوزه هنری استان البرز تأکید کرد: ما به مردم این شهر بدهکاریم که فضایی فرهنگی و تاریخی مانند سینما هجرت را به موزهای زنده و پویا تبدیل کنیم. این موزه میتواند به کانونی برای نمایش تاریخ سینما و عکسهای تاریخی استان تبدیل شود و هویت فرهنگی منطقه را تقویت کند.
وی خواستار تشکیل جلسات مستمر و تصویب لایحهای دقیق در شورای شهر شد و گفت: تنها با عزم جدی و پیگیری مستمر میتوان مانع از فراموشی این پروژه شد و سینما هجرت را به عنوان نمادی از تمدن و هنر البرز احیا کرد.