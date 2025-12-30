رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج گفت: سینما هجرت کرج بیش از ۱۵ سال در طرح تعریض قرار گرفته است و در مقابل آن قلعه صمصام وجود دارد؛ بنابراین این موضوع باید تعیین تکلیف و حل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، ، حسین سعیدی سیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج با حضور در میزگرد تحلیلی نگاه مردم، با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فرهنگی شهر گفت: طرح تعویض سینما هجرت با هدف احیای فضای فرهنگی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های هنری در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته سعیدی سیرایی، چند نهاد از جمله شهرداری کرج، شورای اسلامی شهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش خصوصی فرهنگی، در اجرای این طرح نقش مستقیم دارند. با هم‌افزایی این مجموعه‌ها، کرج به زودی صاحب یک مجموعه فرهنگی استاندارد خواهد شد که پاسخگوی نیاز‌های نسل جوان و خانواده‌هاست.طرح بازسازی سینما هجرت از سوی مدیریت شهری کرج به عنوان گام مهمی در مسیر توسعه‌ی فرهنگی شهر ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به طولانی شدن روند جابه‌جایی و بازسازی سینما هجرت، تأکید کرد: این سینما بیش از ۱۵ سال است که در طرح تعریض قرار گرفته و در مقابل آن قلعه صمصام وجود دارد؛ بنابراین این موضوع باید تعیین تکلیف و حل شود.

وی با حضور در برنامه نگاه مردم اعلام کرد: شورای شهر برای اجرای طرح آمادگی کامل دارد: هر زمان لایحه مربوط به جابه‌جایی یا بازسازی سینما هجرت ارائه شود، شورا در همان زمان آن را تصویب و پیگیری خواهد کرد.