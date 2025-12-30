به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید کمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۱۳ سال، از سال ۹۱، در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان افزود: اعلام رضایت اولیای دم در روز اجرای حکم و با کوشش و تلاش‌های فراوان همکاران واحد صلح و سازش و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی گفت: در چنین مواردی اولیای دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوه برعفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.