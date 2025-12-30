پخش زنده
فرماندار ویژه الیگودرز گفت: ۲ نفری که روز گذشته در بخش ززو ماهرو مفقود شده بودند، یک ساعت پیش در ارتفاعات آبشار چکان پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به پیداشدن دو مفقودی در بخش ززوماهرو اظهار کرد: دو روز پیش خبری مبنی بر مفقودشدن دو نفر از اهالی محلی بخش ززوماهرو گزارش شد که بلافاصله تیمی متشکل از هلالاحمر، بخشداری و اهالی محلی تشکیل شد.
مهدی اداوی افزود: پس از دو روز یک ساعت پیش این دو نفر در ارتفاعات آبشار چکان پیدا شدند.
فرماندار ویژه الیگودرز گفت: با اشاره به مسدود بودن جادههای روستایی از مردم درخواست داریم بهخاطر امنیت خویش حداقل تا فردا به مناطق روستایی عزیمت نکنند.