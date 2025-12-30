مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی، روز بصیرت و تجدید میثاق ملی در مناطق مختلف استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شعار محوری امسال برنامه‌های هفته بصیرت «حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی» اعلام شده.

۹ دی روزی که نماد هوشیاری ملت ایران در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های پیچیده دشمنان بود و مردم با حضور به موقع خود، پرچم دفاع از ارزش‌های اصیل انقلاب و پاسداشت وحدت ملی را بر افراشتند.

و امروز که ۱۶ سال از آن حماسه می‌گذرد، اراده جمعی مردم ایران همچنان، توطئه‌های طراحی شده از خارج را خنثی می‌کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ مردم سنندج به مناسبت حماسه ملی ۹ دی گفت: دشمن، همچنان به دنبال بهانه برای توطئه است و می‌خواهد اعتراض مسالمت آمیز اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند.

حجت‌الاسلام غلامحسن تسخیری افزود: دشمنان یک روز موضوع تغییر و فروپاشی را مطرح می‌کنند و یک روز با جنگ تحمیلی چه هشت ساله و چه ۱۲ روزه به مقابله با مل ایران بر می‌خیزد ولی هیچ یک از این برنامه‌های راهبردی، پرهزینه موفق نبوده است.

مردم کردستان نشان داده‌اند که دشمن را خوب می‌شناسد و همواره در صحنه دفاع از ارزش‌ها حاضر هستند.