به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت : سارقان باغ های این شهرستان دستگیر شدند واموال سرقتی در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی کشف شد .

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود : در پي اعلام چند فقره سرقت اموال باغ ها از 2روستاي هونجان و اسفرجان شهرستان شهرضا، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در این راستا ماموران انتظامي پاسگاه هونجان با اقدامات پليسي 2 سارق را در ارتباط با این سرقت ها شناسایی شدند و دستگیری آن ها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت : مأموران انتظامی حین گشت زني های هدفمند در محورهاي مواصلاتی سارقان را سوار بر یک دستگاه پراید رویت کردند و برای دستگیری آن ها وارد عمل شدند ولی سارقان بدون توجه به دستور ایست پلیس متواری شدند و مأموران خودرو را متوقف و هر 2 متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از خودروی توقیفی گفت: متهمان دستگیر شده که از افراد سابقه دار و غیر بومی بودند در تحقیقات پلیس به 3 فقره سرقت اموال از باغ ها اعتراف کردند که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.