به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛روح‌الله دولت آبادی افزود: میزان نمک پاشی تا رسیدن به کمترین میزان و آن هم در صورت لزوم و نیاز ضروری مردم و آسیب ندیدن آنان از یخبندان‌ها ادامه می‌یابد.

مرسوم‌ترین روش آب کردن برف معابر، رفع یخ‌زدگی و جلوگیری از لغزندگی محور‌های ارتباطی در کشور ما، روش قدیمی و غیراستاندارد پاشیدن مخلوطی از شن و نمک است که علاوه بر آثار ضد محیط زیستی بسیار، پیامد‌های اقتصادی مخربی هم دارد.

فریدون عسگری رئیس سازمان عمران شهرداری اراک هم با بیان اینکه تا فرهنگ سازی و مجاب شدن مردم برای پرهیز از نمک پاشی فاصله داریم گفت: مردم انتظار دارند در زمان اول یخبندان و برف راه‌ها باز و لغزندگی برطرف شود و ما مجبور به استفاده از نمک هستیم با این حال برنامه‌ی ما از نمک پاشی تنها در لحظات اولیه بارش برف و یخبندان استفاده است تا از میزان لغزندگی‌ها و تصادفات کم شود.

وی افزود: تلاش ما استفاده از ماشین آلات شهرداری برای باز شدن راه‌ها و معابر برای تردد مردم و کاهش مشکلات آنان هستیم.