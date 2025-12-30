به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجتبی جمالی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اعلام کرد: با توجه به استقرار سامانه هوای سرد و کاهش محسوس دما و به درخواست شرکت گاز استان، با هدف حفظ پایداری شبکه و تاسیسات گاز و تامین مستمر انرژی برای آحاد جامعه، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی (شورای هماهنگی مدیریت بحران استان) و موافقت استاندار محترم، کلیه دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر واحد‌ها به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان (شامل مراکز تامین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴ تعطیل و همچنین باتوجه درخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان به علت استمرار وضعیت بیماری آنفلونزا، کلیه سطوح مدارس و مراکز آموزش عالی تعطیل اعلام می‌شود.

ضمنا امتحانات نهائی مدارس و امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق برنامه زمان بندی قبلی برقرار می‌باشد.

همچنین ضرورت دارد شورای هماهنگی بانک‌های استان، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک اتخاذ کنند.

با عنایت به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی و رعایت الزامات پیشگیری از ابتلاء به بیماری آنفلوانزا، ضروری است.